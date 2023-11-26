Эксперты рассказали, как безопасно принимать ледяную ванну

В Сети все чаще появляются утверждения, что ледяная ванна полезна для здоровья. Такой способ уже можно назвать трендом. На фоне этих новых веяний эксперты решили рассказать о правилах безопасности, которые важно знать, если вы решили последовать советам и принять ледяную ванну. Их слова приводит издание Mirror.

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Много информации о том, что ледяная ванна способна благотворно влиять на весь организм. Основные цели такой практики сводятся к тому, чтобы укрепить иммунитет, улучшить кровообращение, снизить болезненные ощущения в мышцах и снять воспаления, а также улучшить настроение, снизив уровень стресса.

Эксперт Бренна Райан рассказала, какие нюансы важно соблюсти, чтобы ледяная вода принесла пользу, а не вред организму.

Согласно рекомендациям специалиста, необходимо наполнить ванну холодной водой и добавлять лед до тех пор, пока температура воды не достигнет 10-15 градусов. После этого можно встать в ванну и медленно опускаться в нее по шею (можно и с головой). Оставаться в такой холодной воде стоит около двух-трех минут или до тех пор, пока вы не почувствуете дискомфорт. После такой процедуры необходимо хорошо растереться полотенцем и надеть теплую одежду.

Эксперт предупредила, что при появлении любых неприятных симптомов, например, головокружения или тошноты, следует немедленно вылезти из ванны.

Обращаем внимание, что подобные эксперименты лучше проводить после консультации с личным лечащим врачом.