Доктор рассказала, как холодный душ поможет сохранить молодость

Американский врач Пунам Десаи утверждает, что пребывание в холодной воде способствует повышению уровня коллагена, что, в свою очередь, сглаживает морщины, снижает уровень стресса, уменьшает воспаление и даже улучшает сон. Об этом пишет The Mirror.

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Десаи порекомендовала принимать холодный душ 11 минут в неделю, сказав, что это следует разделить на три сеанса по две-три минуты, чтобы не слишком нагружать организм.

Доктор также рассказала, что у этого метода есть еще одно потенциальное преимущество — он может помочь предотвратить старение лица.

"Это означает, что этот метод помогает уменьшить количество морщин и повысить эластичность кожи. Это также помогает уменьшить стресс, снять воспаление и, возможно, даже улучшить сон".

Десаи предупредила, что необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к новым процедурам, особенно если пациентка беременна.