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Врач Мясников рассказал, кому опасно закаляться

Известный российский врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", для кого может быть опасно закаливание.

Мясников рассказал, кому опасно закаляться
©  Unsplash

По словам специалиста, закаливание не рекомендуется людям, страдающим стенокардией. Также Александр Мясников привел пример, что раньше с помощью холодовой пробы определяли предынфарктное состояние. Для этого кисть руки помещали в холодную воду на одну минуту. Если сосуды работали неправильно, воздействие холодом провоцировало длительный спазм.

Действительно закаливание может снижать риск инсульта, но только у тех, у кого нет патологий сердечно-сосудистой системы. всем остальным обливания холодной водой врач не рекомендует.

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Ранее Мясников объяснил, по каким показателям крови можно заподозрить рак.

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