Мясников рассказал, кому опасно закаляться

Известный российский врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", для кого может быть опасно закаливание.

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По словам специалиста, закаливание не рекомендуется людям, страдающим стенокардией. Также Александр Мясников привел пример, что раньше с помощью холодовой пробы определяли предынфарктное состояние. Для этого кисть руки помещали в холодную воду на одну минуту. Если сосуды работали неправильно, воздействие холодом провоцировало длительный спазм.