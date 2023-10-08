Врач Мясников рассказал, кому опасно закаляться
Известный российский врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", для кого может быть опасно закаливание.
По словам специалиста, закаливание не рекомендуется людям, страдающим стенокардией. Также Александр Мясников привел пример, что раньше с помощью холодовой пробы определяли предынфарктное состояние. Для этого кисть руки помещали в холодную воду на одну минуту. Если сосуды работали неправильно, воздействие холодом провоцировало длительный спазм.
Действительно закаливание может снижать риск инсульта, но только у тех, у кого нет патологий сердечно-сосудистой системы. всем остальным обливания холодной водой врач не рекомендует.
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