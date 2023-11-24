Названы продукты, снижающие риск развития диабета

Диабет - опасное заболевание, коварство которого в том, что оно развивается не заметно. Но некоторые продукты способны помочь снизить риск его развития. Об этом пишет издание The Sun.

© ru.123rf.com

Исследования показывают, что употребление большего количества винограда, коричневого риса, перца чили, йогурта и нута может снизить риск развития диабета.

Видео дня

Виноград

По данным Центров по контролю и защите заболеваний США (CDC), увеличение количества фруктов поможет снизить риск развития этого заболевания. Однако исследователи обнаружили, что не все фрукты одинаково полезны при диабете. Так, в ходе исследования, результаты которого опубликованы в Корейском журнале семейной медицины, ученые отслеживали пищевые привычки взрослых в возрасте от 40 до 69 лет.

Они обнаружили, что употребление одной порции винограда в неделю снижает риск развития диабета, а порция любого фрукта увеличивает этот риск на два процента.

Ходзюн Ю из больницы Сеульского национального университета сказал: «Наши результаты предполагают связь между потреблением определенных фруктов и риском развития диабета 2 типа. Большее потребление винограда было значительно связано с более низким риском развития диабета второго типа. Но общее количество потребления фруктов не было связано со снижением риска».

Коричневый рис

Замена крахмалистых углеводов на цельнозерновые также связана со снижением риска развития диабета. Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, цельнозерновой хлеб и овес, связаны с меньшим риском, поэтому выбирайте их.

Перчики чили

Любители острой пищи, возможно, уже снижают риск развития диабета, даже не подозревая об этом. Было обнаружено, что капсаицин, химическое вещество, которое содержится в перце чили и отвечает за острый вкус, снижает уровень глюкозы в крови.

Нут

Нут помогает снизить риск развития диабета за счет увеличения количества клетчатки в рационе. Дополнительное преимущество нут: содержание белка, который вызывает чувство сытости и снижает вероятность ожирения — ключевого фактора риска развития диабета.

Йогурт