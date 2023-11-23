Эндокринолог-диетолог Виктория Садовская рассказала, какие виды сахара лучше внедрить в свой рацион и сколько сладких продуктов можно есть в день. Об этом она сообщила «Вечерней Москве».

Сахар — это сахароза, которую можно найти в сахарной свекле и сахарном тростнике. Сахароза состоит из молекул глюкозы и фруктозы, в процессе переваривания пищи сахароза распадается и всасывается в кровь.

Любые виды сахара, которые можно увидеть на полках магазинов, в организме превращаются в глюкозу, поэтому не существует самого полезного сахара.

«А вот природные источники фруктозы — овощи и фрукты — мы рекомендуем как можно больше добавлять в рацион. Помимо фруктозы, в них содержится большое количество клетчатки, витаминов и микроэлементов, которые несут огромную пользу для организма». Садовская Виктория Викторовна Эндокринолог, диетолог федеральной сети Клиники Фомина

Садовская отмечает, что люди без проблем с сахаром могут не ограничивать себя в количествах потребления этого продукта. Сахар, говорит врач, не стоит демонизировать, если употреблять его в допустимых количествах — 10% от общей суточной нормы потребления.

Эндокринолог советует потреблять сахар из натуральных источников и не вестись на маркетинг. Как объясняет врач, в любом продукте с фруктозой есть сахар, поэтому надпись «без сахара» не имеет значения.