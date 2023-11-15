Диетолог Соломатина объяснила, как рассчитать суточную норму потребления сахара

Ни для кого не секрет, что чрезмерное потребление сахара опасно для здоровья. Как понять, сколько белого сладкого вещества можно потреблять в день, "Вечерней Москве" объяснила диетолог Елена Соломатина.

Диетолог объяснила, как рассчитать суточную норму потребления сахара
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Как объяснила специалист, доля сахара не должна превышать 10% от общего суточного потребления продуктов. При этом важно понимать, что речь в данном случае идет о всех видах сахара (свекольного, белого, тростникового и др.), а не только десертах.

Дневная норма потребления сахара составляет 12 чайных ложек, что соответствует примерно 50 граммам, напомнила диетолог, ссылаясь на информацию Всемирной организации здравоохранения.

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Соломатина также обратила внимание на то, что при расчете стоит учитывать образ жизни. Если его можно назвать активным, то в целом в день можно потреблять около 40 граммов сахара.

А если же человек, напротив, мало двигается, не занимается спортом, то лучше ограничить количество сахара в рационе до 25 граммов.

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