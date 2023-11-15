Диетолог объяснила, как рассчитать суточную норму потребления сахара

Ни для кого не секрет, что чрезмерное потребление сахара опасно для здоровья. Как понять, сколько белого сладкого вещества можно потреблять в день, "Вечерней Москве" объяснила диетолог Елена Соломатина.

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Как объяснила специалист, доля сахара не должна превышать 10% от общего суточного потребления продуктов. При этом важно понимать, что речь в данном случае идет о всех видах сахара (свекольного, белого, тростникового и др.), а не только десертах.

Дневная норма потребления сахара составляет 12 чайных ложек, что соответствует примерно 50 граммам, напомнила диетолог, ссылаясь на информацию Всемирной организации здравоохранения.

Соломатина также обратила внимание на то, что при расчете стоит учитывать образ жизни. Если его можно назвать активным, то в целом в день можно потреблять около 40 граммов сахара.

А если же человек, напротив, мало двигается, не занимается спортом, то лучше ограничить количество сахара в рационе до 25 граммов.