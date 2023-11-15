Терапевт рассказала, как правильно обрабатывать овощи и фрукты

Чтобы не столкнуться с отравлением, овощи и фрукты необходимо промывать под холодной водой на протяжении 20-30 минут, советует терапевт Надежда Чернышова.

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В беседе с “Москвой 24” она рассказала, что продукты надо положить в дуршлаг и опустить в емкость, наполненную холодной водой. Добавлять мыло и другие средства не нужно.

За 20 минут от овощей и фруктов отходит вся грязь и остается на дне посуды. По словам терапевта, потом нужно еще раз ополоснуть продукты, и их можно употреблять в пищу. Такое тщательное мытье необходимо, чтобы снизить риск отравлений к минимуму.

Чернышова также сделала акцент на том, что через свежие продукты легко заразиться гельминтами. Например, высок риск подхватить аскариды через клубнику довольно высок, так как для удобрения используется навоз.