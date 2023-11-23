Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная рассказала агентству «Федерал Пресс», какой суп можно считать идеальным ввиду его полезных свойств.

Идеальным первым блюдом Бережная называет борщ.

«Там есть и белок, и достаточное количество сложных углеводов в виде овощей, и клетчатка, он не высококалорийный», — отметила диетолог.

Как отмечает диетолог, в супах из овощей содержится много клетчатки — вещества, которое в том числе стимулирует работу кишечника. Однако в овощных супах мало белка. С осторожностью стоит употреблять и супы-пюре, частое употребление которых может нанести вред кишечнику.