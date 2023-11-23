Диетолог Бережная назвала идеальный для организма суп
Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная рассказала агентству «Федерал Пресс», какой суп можно считать идеальным ввиду его полезных свойств.
Идеальным первым блюдом Бережная называет борщ.
«Там есть и белок, и достаточное количество сложных углеводов в виде овощей, и клетчатка, он не высококалорийный», — отметила диетолог.
Как отмечает диетолог, в супах из овощей содержится много клетчатки — вещества, которое в том числе стимулирует работу кишечника. Однако в овощных супах мало белка. С осторожностью стоит употреблять и супы-пюре, частое употребление которых может нанести вред кишечнику.
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