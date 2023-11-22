В квашеной капусте содержится большое количество полезных веществ, сообщает диетолог Нурия Дианова.

В беседе со Sputnik она рассказала, что дополнительная ферментация положительно сказывается на полезных свойствах продукта.

По словам врача, квашеная капуста состоит из неперевариваемой клетчатки, которая помогает предотвратить рак толстой кишки и служит профилактикой запоров. Этот продукт положительно сказывается на работе ЖКТ и нормализует баланс флоры в кишечнике.

Диетолог отмечает, что клетчатка, содержащаяся в квашеной капусте, делает кожу более чистой. К тому же, продукт богат ферментированной клетчаткой, которая предотвращает патологический рост флоры. Квашеная капуста также содержит большое количество витамина С.

Однако врач предупреждает, что людям с заболеванием кишечника стоит быть осторожнее с данным продуктом. Например, людям, страдающим от дивертикулеза, лучше отказаться от употребления квашеной капусты, которая может вызвать обострение болезни. Язвенный колит или болезнь Крона, а также аутоиммунные заболевания кишечника тоже служат противопоказанием к употреблению данного продукта.