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Диетолог Кабанов назвал безопасные альтернативы сахару

Рекомендуемая норма сахара для взрослого человека, по оценке ВОЗ, не должна превышать 6 чайных ложек в день. Выход за пределы этого стандарта чреват риском развития диабета второго типа, деменции, атеросклероза и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог Алексей Кабанов в беседе с Pravda.ru

Диетолог назвал безопасные альтернативы сахару
© Unsplash

посоветовал заменить сахар на натуральные подсластители.

Одним из самых известных безопасных подсластителей является стевия. Она значительно слаще сахара и не повышает уровень сахара в крови, отметил эксперт.

Второй альтернативой сахару Кабанов назвал открытая учеными еще группа подсластителей — сладкие белки, в частности браззеин.

Советы, которые помогут сократить употребление сахара

Как и стевия, эти белки изготавливаются на основе сладкого растения. Их преимущество — высокая сладость и безопасность для здоровья человека.

Ранее ученые выявили допустимое количество сахара в чае и кофе.

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