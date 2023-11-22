Есть определенные виды жиров, которые негативно сказываются на здоровье и вызывают повышение уровня “плохого” холестерина, сообщила врач Елена Волкова.

По словам эксперта, жиры – неотъемлемая часть здорового питания, и отказываться от них нельзя. Однако важно понимать, что этот компонент может быть как полезным, так и вредным.

Врач отметила, что самый сильный вред здоровью наносят трансжиры, от них лучше отказаться. Следовательно, исключить из пищи нужно маргарин, пальмовое масло и модифицированный растительный жир. Их содержание особо велико в фастфуде, чипсах и колбасных изделиях.

Волкова отметила, что бояться жира не стоит, однако важно соблюдать баланс и не перебарщивать в употреблении продуктов, которые в значительной мере состоят из насыщенных жиров животного происхождения.

Врач заключила, что полезные жиры содержатся в таких продуктах, как орехи, масло, урбеч из семечек, морской рыбе и авокадо.