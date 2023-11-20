Диетолог Гинзбург назвал ускоряющие старение конфеты
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что конфеты с заменителем масло какао в составе ускоряют старение организма. Об этом пишет Москва 24.
По словам медика, заменитель масло какао - это смесь, в составе которой содержится очень много пальмового масла и трансжиров. В сочетании с сахаром они особенно негативно отражаются на здоровье.
Как объяснил диетолог, употребление конфет, сделанных из некачественных продуктов, может спровоцировать более раннее развитие возрастных болезней. Например, атеросклероза.
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