Диетолог Гинзбург назвал ускоряющие старение конфеты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что конфеты с заменителем масло какао в составе ускоряют старение организма. Об этом пишет Москва 24.

По словам медика, заменитель масло какао - это смесь, в составе которой содержится очень много пальмового масла и трансжиров. В сочетании с сахаром они особенно негативно отражаются на здоровье.

Как объяснил диетолог, употребление конфет, сделанных из некачественных продуктов, может спровоцировать более раннее развитие возрастных болезней. Например, атеросклероза.

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