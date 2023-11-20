Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что конфеты с заменителем масло какао в составе ускоряют старение организма. Об этом пишет Москва 24.

По словам медика, заменитель масло какао - это смесь, в составе которой содержится очень много пальмового масла и трансжиров. В сочетании с сахаром они особенно негативно отражаются на здоровье.