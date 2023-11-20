Ученые назвали стабилизирующую уровень сахара в крови диету

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что диета с пониженным содержанием углеводов стабилизирует уровень сахара в крови. Результаты исследования публикует журнал SpringerLink.

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По мнению ученых, самый оптимальный вариант для стабилизации уровня сахара в крови — это кето-диета, предполагающая преобладание белка и полезных жиров в рационе. Основными продуктами в таком питании являются яйца, рыба, яйца, мясо и творог.

Чтобы добиться положительных результатов, необходимо придерживаться диеты в течение 15-32 недель.