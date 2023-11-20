Тиктокер поделился способом избавиться от головной боли

Если вы страдаете от головных болей и мигреней, этот простой прием поможет облегчить боль без необходимости принимать какие-либо обезболивающие. Об этом пишет издание Mirror.

Тиктокер, ведущий аккаунт под ником @sammar___, предложил простой, но эффективный способ избавиться от головной боли. Причем помочь он может даже в тех случаях, когда таблетки по какой-то причине не сработали.

Суть метода в том, что нужно ненадолго опустить ноги в таз с горячей водой. Многие люди, страдающие головной болью и мигренью, доверяют этому хаку. Люди погружают ноги в горячую воду, чтобы облегчить симптомы головной боли, и признают, что это действительно помогает справиться с болью.

Тиктокер @sammar___ решила проверить это и продемонстрировала хак онлайн, сняв на видео свои ноги в ванне, и сказала: «Я видела, как девушка в TikTok опустила ноги в очень, очень горячую воду, чтобы вылечить головную боль». Также она сказала, что боль действительно ушла через две минуты.

Однако многие люди отнеслись к этому трюку скептически, поскольку это «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Но, по данным Kidspot, этот метод поддержал доктор Сэм Хэй.

«Честно говоря, это все немного умозрительно. При головных болях мы думаем, что кровеносные сосуды в мозгу становятся очень плотными, и горячая вода помогает им раскрыться, что и есть расширение сосудов, — пояснил доктор Хэй. — Стоит также положить холодный компресс на шею сзади».