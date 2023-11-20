Диетолог раскрыла хитрый способ борьбы с запором

Эксперт уверяет, что опорожнять кишечник один раз в неделю чревато высокими рисками для здоровья, и предлагает свой способ ускорить процесс. Слова диетолога Ванессы Ирен приводит издание Dailymail.

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По словам специалиста, этот способ позволяет стимулировать деятельность кишечника за тридцать минут. Ванесса Ирен опубликовала в TikTok видео, в котором предлагает рецепт эффективного средства.

"Вам нужен сельдерей, вам нужен шпинат, и вам нужно положить все это в блендер с небольшим количеством воды», - рассказывает Ванесса Ирен.

Диетолог Ванесса Ирен утверждает, что включение двух конкретных овощей - сельдерея и шпината - имеет решающее значение для регулярного стула.