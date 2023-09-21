Гастроэнтеролог объяснила, какая гимнастика помогает при запоре

Гастроэнтеролог Неруллина объяснила, какая гимнастика помогает при запоре
Гастроэнтеролог Анна Неруллина объяснила, какая гимнастика помогает в борьбе с запором. Об этом сообщает издание Life.ru.
По словам медика, увеличение регулярной физической активности помогает при проблемах с ЖКТ, а также при запоре. Медик подчеркнула: работу кишечника стимулируют йога, плавание, бег и ходьба.
Если же причиной запора стал стресс, нужно выполнять специальные упражнения для расслабления. Врач рекомендовала приступать к ним утром натощак или через несколько часов после завтрака.
Неруллина рассказала, что побороть запор помогает упражнение "велосипед". Для его выполнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и 30 раз выполнить движение как при езде на велосипеде. После этого нужно подтянуть колени к животу и немного полежать в таком положении.
Другой эффективный способ справиться с запором – самомассаж живота по ходу толстой кишки. Нужно мягко совершать круговые движения по часовой стрелке, аккуратно надавливая рукой на живот. Такой массаж следует выполнять не менее 10 минут.
В заключение эксперт напомнила, что упражнения и самомассаж нельзя выполнять при боли и обострении заболеваний ЖКТ. Кроме того, они противопоказаны беременным, а также пациентам с пупочной грыжей и повышенным давлением.
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