Кардиолог Юрий Конев заявил, что для здоровья сердца полезно потреблять продукты с высоким содержанием калия. Об этом врач рассказал NEWS.ru.

Одним из таких продуктов является картофель, который также содержит большое количество углеводов, а это, как отмечает врач, хорошо влияет на работу сердца. Конев советует есть вареный картофель или картофель в мундире.

"Для сердца полезны продукты с содержанием калия. Это вещество участвует в образовании нормального электрического потенциала сердца", — сказал Конев.

Калий, говорит врач, также содержится в сухофруктах (кураге и изюме). При этом Конев не рекомендует пожилым потреблять много сухофруктов, так как в них содержится много сахара, а с возрастом толерантность к глюкозе нарушается.