Какое ощущение по утрам может говорить о проблемах с сердцем

Чувствовать себя немного скованным и разбитым по утрам — это нормально, особенно если вы поздно легли или плохо спали. Это не обязательно означает, что вам есть о чем беспокоиться, но есть более серьезные предупреждающие знаки, которые не следует игнорировать. "Рамблер" расскажет об одном из них.

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После долгой ночи в постели ваше тело может начать подавать вам сигналы о том, что что-то не так, и одним из таких тревожных сигналов являются опухшие лодыжки. Отек, или скопление жидкости в лодыжках, часто может быть виден утром, когда вы долго лежите неподвижно, и это может сигнализировать о заболевании сердца.

Ишемическая болезнь сердца, которая является частой причиной смертности во всем мире, часто развивается с течением времени. Прежде чем болезнь достигнет серьезной стадии, могут появиться ранние признаки или симптомы болезни. Одним из таких признаков является отек лодыжки. Это может произойти потому, что, когда ваше сердце не работает должным образом, элементы крови медленно задерживается в венах ног, вызывая скопление жидкости в тканях.

По данным Национальной службы здравоохранения, этот симптом может присутствовать утром, но обычно в течение дня он постепенно усугубляется.

Другими симптомами, на которые следует обратить внимание, являются одышка, усталость, головокружение и обмороки, а также менее распространенные признаки, такие как постоянный кашель, хрипы, вздутие живота, потеря аппетита или увеличение веса.