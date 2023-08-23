3 популярных мифа о питании для здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от них умирает 17,9 миллиона человек ежегодно.

Для профилактики заболеваний сердца необходимо придерживаться здорового рациона. Правильное питание дает организму энергию, необходимые для его полноценного функционирования витамины и минералы, а также помогает держать под контролем вес, уровень холестерина и артериальное давление.

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Но существует несколько распространенных мифов о питании для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, которые на самом деле не приносят никакой пользы и стоит их остерегаться. Что это за мифы, рассказываем в материале "Рамблера".

Миф №1. Надо избегать яичных желтков

Аргументом в пользу этого убеждения является то, что в яичных желтках много холестерина, и их употребление повышает уровень холестерина в крови. На самом деле большая часть холестерина в организме вырабатывается печенью, а не поступает с пищей. И хотя диета действительно играет большую роль, исследования показали, что уровень холестерина в большей степени зависит от употребляемых человеком жиров, а именно насыщенных и транс-жиров.

Яйца же содержат полезные питательные вещества, включая витамины А и D, а также белок. Исследования говорят, что употребление в пищу одного яйца в день не связано с повышением частоты сердечных приступов или инсультов.

Миф №2. Добавки с омега-3 защищают сердце

Считается, что, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, надо регулярно употреблять рыбу. Благодаря содержанию в ней ненасыщенных жирных кислот уменьшается воспаление и уровень триглицеридов. А если человек не ест рыбу или ест ее нечасто, можно принимать добавки с омега03 или рыбий жир. Но это не так.

Как показали исследования с участием 80 тысяч пациентов, связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и приемом добавок с омега-3 нет. Их прием не навредит, но и не снизит риск развития болезней сердца. Поэтому лучше получать омега-3 из продуктов.

Миф № 3. Кокосовое масло менее вредно

Некоторые призывают заменить используемые в приготовлении масла на кокосовое, например, жарить на нем, так в нем больше насыщенных жиров и они повышают уровень полезного холестерина - ЛПВП.

Однако на самом деле доказано, что кокосовое масло повышает, как "хороший", так и "плохой" холестерин, и даже больше, чем другие растительные масла, например, оливковое. Кроме того, в крупных исследованиях с участием большого количества людей польза кокосового масла для здоровья пока не была доказана.