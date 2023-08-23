$94.12-0.02102.75+0.18

3 популярных мифа о питании для здоровья сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от них умирает 17,9 миллиона человек ежегодно.

3 популярных мифа о питании для здоровья сердца
© РИА Новости

Для профилактики заболеваний сердца необходимо придерживаться здорового рациона. Правильное питание дает организму энергию, необходимые для его полноценного функционирования витамины и минералы, а также помогает держать под контролем вес, уровень холестерина и артериальное давление.

Видео дня

Но существует несколько распространенных мифов о питании для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, которые на самом деле не приносят никакой пользы и стоит их остерегаться. Что это за мифы, рассказываем в материале "Рамблера".

Миф №1. Надо избегать яичных желтков

Аргументом в пользу этого убеждения является то, что в яичных желтках много холестерина, и их употребление повышает уровень холестерина в крови. На самом деле большая часть холестерина в организме вырабатывается печенью, а не поступает с пищей. И хотя диета действительно играет большую роль, исследования показали, что уровень холестерина в большей степени зависит от употребляемых человеком жиров, а именно насыщенных и транс-жиров.

Яйца же содержат полезные питательные вещества, включая витамины А и D, а также белок. Исследования говорят, что употребление в пищу одного яйца в день не связано с повышением частоты сердечных приступов или инсультов.

Как лучше спать при атопическом дерматите

Миф №2. Добавки с омега-3 защищают сердце

Считается, что, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, надо регулярно употреблять рыбу. Благодаря содержанию в ней ненасыщенных жирных кислот уменьшается воспаление и уровень триглицеридов. А если человек не ест рыбу или ест ее нечасто, можно принимать добавки с омега03 или рыбий жир. Но это не так.

Как показали исследования с участием 80 тысяч пациентов, связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и приемом добавок с омега-3 нет. Их прием не навредит, но и не снизит риск развития болезней сердца. Поэтому лучше получать омега-3 из продуктов.

Миф № 3. Кокосовое масло менее вредно

Некоторые призывают заменить используемые в приготовлении масла на кокосовое, например, жарить на нем, так в нем больше насыщенных жиров и они повышают уровень полезного холестерина - ЛПВП.

Однако на самом деле доказано, что кокосовое масло повышает, как "хороший", так и "плохой" холестерин, и даже больше, чем другие растительные масла, например, оливковое. Кроме того, в крупных исследованиях с участием большого количества людей польза кокосового масла для здоровья пока не была доказана.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости