Странные движения в постели, которые действительно помогают заснуть
Нет ничего более неприятного, чем лежать в постели и пытаться заснуть. Однако есть способ, который может помочь, сообщает The Mirror.
Доказано, что причудливый метод «сверчка» помогает людям погрузиться в глубокий сон. Для засыпания таким способом нужно тереть ноги друг о друга, как при крикете.
По мнению экспертов, причина, по которой способ помогает заснуть, кроется в том, что это метод самоуспокоения. Ступни полны нервными окончаниями и множеством точек акупрессуры, которые при стимуляции помогают регулировать и успокаивать центральную нервную систему.
Поэтому простое потирание ступней и пальцев ног – это своего рода акупунктурный массаж, который поможет вам быстро заснуть.
Ранее мы рассказывали о том, что сон и мытье полов полезны для сердца.