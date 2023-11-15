Странные движения в постели, которые действительно помогают заснуть

Нет ничего более неприятного, чем лежать в постели и пытаться заснуть. Однако есть способ, который может помочь, сообщает The Mirror.

Доказано, что причудливый метод «сверчка» помогает людям погрузиться в глубокий сон. Для засыпания таким способом нужно тереть ноги друг о друга, как при крикете.

По мнению экспертов, причина, по которой способ помогает заснуть, кроется в том, что это метод самоуспокоения. Ступни полны нервными окончаниями и множеством точек акупрессуры, которые при стимуляции помогают регулировать и успокаивать центральную нервную систему.

Поэтому простое потирание ступней и пальцев ног – это своего рода акупунктурный массаж, который поможет вам быстро заснуть.