Исследователи пришли к выводу, что любая деятельность, которая хотя бы на непродолжительное время повышает частоту сердечных сокращений, помогает снизить риск инсульта и сердечного приступа. О наблюдениях ученых пишет The Sun.

По словам специалистов, даже умеренная деятельность, такая, например, как мытье полов, подъем по лестнице, ходьба и даже сон гораздо полезнее для организма, нежели простое сидение. Даже при небольших физических нагрузках снижается уровень холестерина, что позволяет сохранять здоровый вес.

При этом один из исследователей, доктор Джо Блоджетт, отмечает, что интенсивность выполняемых действий все же имеет значение.

Так для здоровья сердца полезнее, разумеется, активная деятельность, например, длительные пешие прогулки, работа на приусадебном участке, спортивные игры. Но и умеренные физические нагрузки, такие как уборка в доме, быстрая ходьба и даже сон оказываются полезнее простого сидения на диване.