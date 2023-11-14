Можно ли стать выше ростом: видео
Многие люди мечтают быть выше.
Рост человека определяется генетикой и зависит от роста родителей. После окончания полового созревания увеличить рост практически невозможно.
Тем не менее, есть несколько факторов, которые влияют на конечный рост.
Полноценное питание, особенно в детстве и подростковом возрасте, крайне важно для достижения генетически предрасположенного роста. Недостаток белков, витаминов и минералов может привести к задержке.
Также нарушения гормонального фона и хронические заболевания могут явиться причиной низкого роста.
Что такое центральный болевой синдром.
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