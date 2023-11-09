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Врач Гаврилюк назвала смертельно опасные профессии

Некоторые профессии могут стать дополнительным фактором, увеличивающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Гаврилюк в беседе с "Комсомольской правдой".

Врач назвала смертельно опасные профессии
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По словам специалиста, современные люди подвергают себя серьезному риску, когда ведут малоподвижный образ жизни. Если работа в основном сидячая, а передвигается человек на собственном автомобиле, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает еще сильнее. дополнительными негативными факторами становятся курение, в том числе электронных сигарет, употребление газированных напитков и сладостей.

В группе риска также находятся мужчины, которые подвергаются постоянному стрессу и не знают, как с ним справиться. Отдельно Наталья Гаврилюк отметила профессии, которые связаны с высоким уровнем эмоционального напряжения. Учителя, врачи, актеры, руководители - люди этих профессий чаще рискуют столкнуться с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут приводить даже к летальному исходу.

Как объяснила Наталья Гаврилюк, болезни сосудов и сердца требуют достаточно длительной терапии.

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