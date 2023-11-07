Диетолог рассказала, какое мясо нельзя есть пожилым

Людям в возрасте лучше не употреблять жареное мясо, советует диетолог Елена Соломатина.

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В беседе с “Москвой 24” врач рассказала, что пожилым стоит отдать предпочтение запеченному, тушеному или отварному мясу.

Соломатина предупредила, что во время жарки образуются канцерогены, которые ускоряют процесс старения. Желудочно-кишечный тракт у пожилых людей работает не так хорошо, поэтому жареное мясо переваривается с большим трудом.

Диетолог порекомендовала употреблять красное мясо не чаще одного раза в неделю. А вот птицу и кролика можно включать в рацион не более четырех раз в неделю. Врач посоветовала готовить из мяса котлеты или тефтели, чтобы оно лучше усваивалось.