Диетолог Мухина рассказала о пользе зеленой гречки для пожилых

Врач-диетолог Марият Мухина перечислила полезные качества зеленой гречки, которые особенно важны для здоровья пожилых людей. Ее слова передает "Москва 24".

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Зеленая гречка, как утверждает эксперт, сохраняет в себе гораздо больше полезных качеств, нежели обычная, так как не подвергается перед продажей никакой тепловой обработке.

Помимо белка, железа, фосфора, кальция, калия и множества витаминов, зеленая гречка богата такими веществами, как кварцетин и рутин. Именно эти элементы способствуют укреплению сосудов и оказывают противоопухолевое действие.

У зеленой гречки, помимо прочего, очень хорошая усвояемость белка.

«В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не резко повышают сахар в крови. Людям преклонного возраста белки нужны для регенерации, синтеза гормонов, антител», – объяснила Мухина.

Диетолог отметила, что подвергать зеленую гречку тепловой обработке не стоит – ее достаточно просто замочить в воде или кефире. Так продукт сохранит в себе все полезные качества.