Кардиолог опроверг миф о пользе алкоголя для организма

Алкоголь даже в небольших дозах негативно сказывается на работе сердца, уверен кардиолог Юрий Конев.

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В беседе с “Общественной Службой Новостей” он рассказал, что на данный момент большинство исследований сходятся во мнении, что любой тип алкоголя наносит вред здоровью.

Врач сообщил, что есть предположение о полезности красного вина. В нем содержится большое количество биофлавоноидов, которые положительно сказываются на здоровье. Однако необходимо выпить много вина, чтобы получить необходимую дозу этого вещества.

Кардиолог говорит, что даже малые дозы алкоголя оказывают токсичное действие на организм. Причем страдает не только сердечно-сосудистая система, но и печень.

Однако, по мнению Конева, научные данные до сих пор довольно противоречивы. Врач порекомендовал употреблять общепринятые безопасные дозы алкоголя: 40 грамм крепких напитков, 120-150 миллилитров винной продукции и 300-500 миллилитров пива.