Врач рассказал, когда опасны мушки перед глазами

Некоторые люди сталкиваются с появлением темных точек перед глазами или мелькающих мушек. В интервью «Радио 1» врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, в каких случаях это происходит и стоит ли опасаться появления таких мушек.

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Эксперт отметил, что чаще всего с появлением темных точек перед глазами пациенты сталкиваются при резкой смене положения тела. При резком подъеме кровь отливает от головы, артериальное давление в ней падает, из-за этого и появляются мушки.

Связано это с кровообращением в мозгу, изменением давления, наполнением кровью артерий в мозге, — отмечает эксперт.

При этом Звонков подчеркнул, что всем и каждому опасаться появления подобных темных точек перед глазами не стоит. Насторожиться следует только тем людям, у которых такие явления происходят регулярно и без видимых причин.