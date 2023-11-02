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Врач Звонков рассказал, когда опасны мушки перед глазами

Некоторые люди сталкиваются с появлением темных точек перед глазами или мелькающих мушек. В интервью «Радио 1» врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, в каких случаях это происходит и стоит ли опасаться появления таких мушек.

Врач рассказал, когда опасны мушки перед глазами
© РИА Новости

Эксперт отметил, что чаще всего с появлением темных точек перед глазами пациенты сталкиваются при резкой смене положения тела. При резком подъеме кровь отливает от головы, артериальное давление в ней падает, из-за этого и появляются мушки.

Связано это с кровообращением в мозгу, изменением давления, наполнением кровью артерий в мозге, — отмечает эксперт.

При этом Звонков подчеркнул, что всем и каждому опасаться появления подобных темных точек перед глазами не стоит. Насторожиться следует только тем людям, у которых такие явления происходят регулярно и без видимых причин.

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По словам эксперта, это может свидетельствовать о проблемах с кровообращением в голове. В такое случае Звонков порекомендовал обратиться к неврологу, чтобы сделать УЗИ сосудов головы и шеи.

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