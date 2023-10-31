Иногда слабость ощущается по утрам даже после полноценного отдыха и продолжительного сна. Нутрициолог Ирина Макарова рассказала "Лайфу" о возможных причинах такого состояния.

Во-первых, по словам специалиста, такое происходит из-за чрезмерного употребления сладких продуктов. Такой прием пищи провоцирует резкие скачки инсулина, что негативно отражается на самочувствии.

Аналогичный эффект наблюдается и после потребления продуктов, которые подвергаются излишней обработке и теряют полезные свойства.

Наконец, появлению слабости способствуют проблемы с ЖКТ и прием тяжелой пищи. В последнем случае организм затрачивает много энергии для переработки еды, отсюда и упадок сил, объяснила эксперт.