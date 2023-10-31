Выяснилось, какие продукты предпочитают долгожители

Жить долго и счастливо хотят если не все, то многие, но не у всех это получается. Издание DailyMail пишет, какие продукты предпочитают люди, дожившие как минимум до ста лет, и называет общую привычку.

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Например, японка Кейн Танака, прожившая 119 лет, любила газированные напитки, кофе и шоколад, а еще решала математические головоломки. Американка Мария Браньяс Морера, которая прожила 116 лет, всегда предпочитала натуральный йогурт. Британка Джесси Галлан, прожившая 109 лет, включала в рацион овсяную кашу, а американка Сюзанна Мушатт Джонс, которая умерла в 116 лет, ела яйца с беконом.