Врач высказался о будущем фастфуда через 20 лет

Со временем индустрия фастфуда может трансформироваться или исчезнуть. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT.

© Unsplash

По словам специалиста, люди стали более осознанно относиться к собственному здоровью и стали больше заботиться о себе, в том числе выбирать правильное питание. В этой связи фастфуд в том виде, каком к нему привыкли, может исчезнуть. В качестве доказательства Сергей Чудаков привел пример того, как растет востребованность нутрициологов, а в магазинах можно найти все больше функциональных продуктов.

«Тренд будет нарастать, и постепенно спрос на тот фастфуд, к которому мы привыкли, спадет, а индустрия быстрого питания трансформируется», — рассказал Чудаков.

Действительно простые углеводы и частые перекусы быстро дают энергию. Это удобно, но уже привело к широкому распространению диабета, ожирения, болезни Альцгеймера. Специалист назвал это эпидемией неинфекционных заболеваний. Но в то же время Сергей Чудаков подчеркнул, что уже сейчас можно делать выбор в пользу обогащенных продуктов и вариантов готовой еды, менее вредных, по сравнению с фастфудом.

Как отметил врач, фастфуд может негативно влиять на сердце, органы ЖКТ, мозг, поскольку в нем нет необходимые микронутриентов или клетчатки. В результате организм недополучает полезные вещества, посылает в мозг сигнал о голоде, и человек вновь стремится что-то съесть и переедает.

«Важно менять культуру питания и делать выбор в пользу продуктов, не наносящих вред организму», — призвал Сергей Чудаков.