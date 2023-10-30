Диетолог рассказала о неочевидной причине плохого настроения

Диетолог Соломатина рассказала о неочевидной причине плохого настроения
На настроении могут отражаться самые различные факторы, но на некоторые из них мы в силах повлиять. О неочевидной причине пессимистичных мыслей и раздражительности "Москве 24" рассказала диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, микрофлора кишечника напрямую влияет на эмоциональное состояние человека. В этой связи неправильное питание способно спровоцировать ухудшение настроения.
"Нарушенный микробиом дает нам ощущение постоянной хандры, раздражительности, невозможности адаптации к каким-то раздражающим условиям", – объяснила диетолог.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Эксперт рекомендовала употреблять достаточное количество овощей, фруктов, кисломолочных и ферментированных продуктов. В последнем случае речь идет, например, о квашеной капусте.
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