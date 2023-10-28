Врач заявила об опасности сухого воздуха в помещении

Уровень влажности воздуха имеет непосредственное влияние на состояние слизистых оболочек человека. Об этом заявила врач-оториноларинголог Марина Евсикова в беседе с RT.

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По ее словам, сухой воздух делает слизистую оболочку верхних дыхательных путей более уязвимой перед воздействием вирусов и бактерий. Это может вызвать сухость слизистых, что в свою очередь приводит к образованию корочек в носу. Эти корки могут вызвать дискомфорт и побуждение к их удалению, особенно у детей, что может привести к рискам кровотечений.

В нормальных условиях слизистая оболочка верхних дыхательных путей должна быть влажной, и слизь на ее поверхности выполняет функцию защиты. Однако при ОРВИ происходит увеличенное выделение слизи, и если воздух сухой, слизь становится густой, что замедляет процесс самоочищения верхних дыхательных путей и может затянуть процесс выздоровления.

Для обеспечения оптимального уровня влажности в помещении, который составляет 45-60%, рекомендуется использовать гигрометры. Также важно соблюдать температурный режим и не поддерживать его выше +24 °C. Некоторые увлажнители уже оснащены датчиками, но если влажность в носу сохраняется, это может указывать на недостаточную мощность увлажнителя, и его стоит заменить.

Важно избегать совмещения высокой влажности и высокой температуры в помещении, так как это может создать условия для развития грибковой инфекции, предупредила Евсикова. Для улучшения состояния слизистых оболочек в отопительный сезон, врач рекомендует проводить осторожный уход за носом с использованием изотонического солевого раствора не более одного-двух раз в день. В случае продолжающихся проблем с корками и сухостью, следует обратиться к врачу.