Назван продукт, который повышает риск развития рака и гипертонии

Регулярное потребление консервированной продукции в металлических банках может увеличить риск развития серьезных заболеваний. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева.

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По словам специалиста, злоупотребление данным блюдом чревато повышением артериального давления и увеличением риска развития онкологии. Причина заключается в самой упаковке: когда продукт контактирует с металлическими стенками, в него могут проникать токсичные элементы.

"Это фактор, который способен поддержать любые проонкологические процессы", – предупредила врач.

Блюдо нельзя назвать полезным еще из-за того, что консервы могут содержать большое количество соли. Это особенно вредно для людей с гипертонией и скачками давления, резюмировала диетолог.