С помощью чеснока и артишока можно восстановить нормальную работу печени, об этом врач-диетолог Марият Мухина сообщила “Москве 24”.

Эти продукты помогают печени нормально функционировать, на их основе даже изготавливаются некоторые препараты. В состав артишока входят микроэлементы, которые обладают желчегонным и гепатопротекторным действием. Они понижают уровень холестерина в крови, а также выводят из организма вредные вещества и мочевину.

По словам Мухиной, артишоки также будут полезны для тех, кто страдает холециститом, хроническим гепатитом, почечной недостаточностью, ожирением и атеросклерозом.

Восстановить нормальную работу печени помогает и чеснок, но в небольшом количестве. В нем содержатся аминокислоты, которые восстанавливают клеточную структуру гепатоцитов, тем самым способствуя правильному функционированию печени.