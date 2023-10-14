Врач назвала вещи, разрушающие иммунную систему

О том, как защититься от болезней в осенний период и от каких вещей воздержаться, чтобы не нанести вред здоровью, в беседе с «МедикФорум» рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.

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Первым врагом иммунной системы эксперт назвала нездоровое питание. По словам Андреевой, такие продукты как шоколад, чипсы или картофель фри при частом их употреблении становятся врагами здоровья. Если употреблять из слишком много, организм перестает получать питательные вещества в необходимом ему количестве. Иммунная система перестает функционировать нормально, человек становится более восприимчив к вирусам и бактериям.

Замерзшие ноги тоже играют роль в ослаблении иммунитета. Организм, пытаясь не допустить обморожения конечностей, сужает все кровеносные сосуды, в том числе горла и носа. Слизистые оболочки становятся сухими, что позволяет вирусам легче проникать в организм.

Постоянный недосып, по словам Андреевой, также приводит к ухудшению состояния здоровья. Во время сна в организме выделяется множество веществ, призванных укреплять иммунную систему. Недосыпая, мы мешаем организму вырабатывать антитела, важные для защиты здоровья.

Негативно влияет на состояние иммунной системы сильный стресс. По словам эксперта, постоянный стресс ослабляет защиту от болезнетворных организмов. Клетки крови, которые борются с вирусами и бактериями, становятся под действием стресса менее активными, а число иммунных клеток начинает уменьшаться. Вследствие этого возрастает восприимчивость к заболеваниям.