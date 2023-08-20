Врачи считают, что здоровый образ жизни – это комплекс мер и привычек, позволяющих поддерживать хорошее самочувствие и здоровье человека.

Ключевыми составляющими здорового образа жизни являются:

Правильное питание

Необходимо употреблять разнообразные продукты, богатые витаминами, минералами, клетчаткой. Режим питания должен включать 3-4 приема пищи в день.

Достаточная физическая активность

Врачи рекомендуют заниматься спортом или другими физическими упражнениями не менее 30 минут в день большинству взрослых людей.

Качественный сон

Для восстановления сил организма важно спать 7-8 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время.

Для сохранения и укрепления своего здоровье также стоит отказаться от вредных привычек и регулярно проходить медосмотры.

Об этом рассказал в своем видео врач Максим Кузнецов.