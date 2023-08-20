Что входит в понятие здорового образа жизни: видео
Врачи считают, что здоровый образ жизни – это комплекс мер и привычек, позволяющих поддерживать хорошее самочувствие и здоровье человека.
Ключевыми составляющими здорового образа жизни являются:
Правильное питание
Необходимо употреблять разнообразные продукты, богатые витаминами, минералами, клетчаткой. Режим питания должен включать 3-4 приема пищи в день.
Достаточная физическая активность
Врачи рекомендуют заниматься спортом или другими физическими упражнениями не менее 30 минут в день большинству взрослых людей.
Качественный сон
Для восстановления сил организма важно спать 7-8 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время.
Для сохранения и укрепления своего здоровье также стоит отказаться от вредных привычек и регулярно проходить медосмотры.
Об этом рассказал в своем видео врач Максим Кузнецов.
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