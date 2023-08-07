Как понять, что вашему организму не хватает белка

Белок, наряду с углеводами и жирами, является жизненно необходимым макронутриентом. Организм использует белок в качестве строительного материала для костей и мышц, а также восстанавливает при помощи него поврежденные ткани. Недостаток этого макронутриента может негативность сказаться на здоровье человека. Именно поэтому так важно обращать внимание на тревожные знаки.

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Подробнее о признаках, указывающих на дефицит белка в организма, — в материале "Рамблера".

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Хронический стресс

Исследования показывают, что гормон стресса или кортизол является катаболическим, то есть он ответственен за разрушение тканей. При остром стрессе, например тяжелой тренировке, катаболизм не разрушителен и вскоре сменяется анаболизмом — биохимическим процессом, благодаря которому в организме создаются новые соединения. Так мы становимся сильнее и подтянутее. Однако при хроническом стрессе ситуация выходит обратная. Согласно исследования, потребление белка может либо смягчить ущерб от катаболизма, либо даже уменьшить сам стресс.

Плохой сон

Когда в организме не хватает белка, необходимого для того, чтобы поддерживать здоровье мозга, это может привести к гормональному дисбалансу. В итоге такие перебои в организме сказываются и на качестве сна. Именно мозг контролирует все гормоны, которые важны в том числе и для нормального сна.

Регулярное чувство голода

Согласно исследованиям, белок является наиболее сытным из всех макронутриентов. Высокобелковые диеты неизменно снижают потребление лишних калорий и при этом помогают насытиться необходимыми веществами. Человек не прекращает есть сознательно, а действительно перестает испытывать неутолимое чувство голода. Добавляя 20 граммов белка в каждый прием пищи, вы будете наедаться быстрее.

Слишком тонкие волосы

Волосы человека состоят преимущественно из белка — кератина. Если ваш организм получает недостаточное количество белка, то со временем волосы начнут ослабевать и выпадать. Дело в том, что организм перестает использовать белок для роста волос, поскольку отчаянно пытается сохранить его запасы для других более важных функций.

Частые простуды