Как баланс рациона влияет на развитие сахарного диабета

Согласно наиболее распространенной среди специалистов точке зрения, белков, жиров и углеводов в рационе должно быть примерно 30%, 30% и 40% соответственно. При этом в зависимости от состояния здоровья конкретного человека и болезней, от которых он страдает, соотношение может, а иногда и должно, варьироваться.

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Придерживаться особой диеты, как правило, рекомендуется пациентам с диагностированным сахарным диабетом 2-го типа, ведь заболевание характеризуется хроническим повышением концентрации глюкозы в крови. Недавно ученые провели очередное исследование, в ходе которого пытались выяснить, как следует корректировать рацион питания людям с данным недугом.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Исследование

В эксперименте приняли участие более 120 человек с сахарным диабетом 2-го типа. Их разделили на две группы: одни должны были на протяжении 12 недель завтракать блюдами с содержанием в них около 10 граммов углеводов, 25 граммов белков и 40 граммов жиров. Вторым, в свою очередь, поручили начинать свой день с завтрака, состоящим из около 55 граммов углеводов, 20 граммов белков и 15 граммов жиров. При этом общая калорийность в обоих случаях не превышала 450 калорий.

Стоит отметить, что все блюда были разные, то есть добровольцы не питались одними и теми же продуктами в течение 3 месяцев. Они также могли обедать и ужинать по своему усмотрению.

В начале исследования ученые предоставили участникам специальное устройство для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, которое следовало носить все 12 недель. По их прошествии испытуемые сдали анализы крови для более точного измерения среднего уровня сахара в крови. Также участники отслеживали свой вес и замеряли талию в начале и в конце испытания.

Результаты

У людей из первой группы отмечался пониженный уровень сахара в крови и более низкая гликемическая вариабельность.

Добровольцы, которые отдавали предпочтение более питательным завтракам с высоким содержанием жиров и белков, в том числе рассказывали о более низком потреблении калорий и углеводов во время последующих приемов пищи. Как предположили ученые, благодаря испытанию у пациентов стала вырабатываться полезная привычка питания.