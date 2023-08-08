Какие упражнения снижают кровяное давление

Спорт, как известно, положительно влияет на здоровье и самочувствие. Регулярная физическая нагрузка снижает уровень холестерина и сахара в крови, стимулирует работу иммунной системы, ускоряет метаболизм, улучшает осанку, повышает уровень гормонов счастья, а также уменьшает риск развития различных хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

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Однако все упражнения отличаются друг от друга как техникой выполнения, так и последующим эффектом. Недавно ученые выяснили, какие из них особенно полезны для работы сердца и даже могут снизить кровяное давление. Подробности – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

Специалисты из Кентерберийского университета Крайст-Черч провели исследование, в котором приняли участие более 15 000 человек. Все они были разделены на группы и в течение продолжительного периода времени придерживались определенного графика тренировок. Одни испытуемые, например, пару раз в неделю бегали, другие отдавали предпочтение силовым тренировкам, третьи – комплексным статическим упражнениям и т.д.

Параллельно с этим исследователи следили за их состоянием здоровья и различными показателями, в том числе кровяным давлением и его изменениями в течение проведения эксперимента. Целью было выяснить, какая из всех разработанных и применяемых схем наиболее благотворно сказывается на уровне кровяного давления и способно его значительно снизить.

Результаты

Лидером по итогам всех испытаний стали статические упражнения, при выполнении которых сокращается и удерживается в напряжении какое-то время определенная группа мышц. Речь идет, например, о планке и так называемом стульчике, когда человеку требуется прислониться спиной к стене на согнутых под прямым углом к полу в коленях ногах.

Для положительного эффекта достаточно прибегать к подобной разминке 3 раза в неделю и делать 4 подхода по 2 минуты каждый. Как уточнили ученые, в данном случае положительные результаты чуть ли не приравниваются к тем, которые показывают пациенты при лечении с помощью медикаментов.