Перелом лучевой кости – это одна из самых распространенных травм, которую пациенты получают в результате падения на вытянутую руку.

Восстановление подвижности запястья после перелома лучевой кости часто превращается в длительный процесс.

Поэтому важно подключать физическую терапию после завершения процесса иммобилизации, так как это помогает остановить дегенеративные процессы в тканях.

Лечение необходимо начинать как можно скорее после перелома, так как чем дольше пациент не занимается физической терапией, тем больше времени потребуется для полного восстановления.

Кроме того, длительное ограничение движения может привести к уменьшению мышечной массы и ослаблению руки.

Готовность пациента к реабилитации должен определять специалист по результатам очной диагностики.

Подробнее о том, какие упражнения выполнять для восстановления после перелома, рассказал в видео врач-реабилитолог Максим Никитин.