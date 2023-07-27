Тест на наличие заболеваний тазобедренного сустава: видео
Здоровье тазобедренных суставов – залог активного образа жизни.
К сожалению, с возрастом многие люди сталкиваются с артрозом и артритом. Чтобы вовремя выявить возможные проблемы, можно провести простой тест дома.
Для этого лягте на спину, согните ногу в колене и аккуратно подтяните ее к груди. Затем потяните колено к противоположному плечу. Если при этом возникает боль в паху или передней поверхности бедра, возможно, сустав воспален или нарушена выработка смазки хрящевой ткани.
Ощущение дискомфорта – это повод обратиться к врачу для дальнейшего обследования и назначения своевременного лечения.
Помните, если выявить проблему на ранних стадиях, шансы на выздоровление значительно выше.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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