Здоровье тазобедренных суставов – залог активного образа жизни.

К сожалению, с возрастом многие люди сталкиваются с артрозом и артритом. Чтобы вовремя выявить возможные проблемы, можно провести простой тест дома.

Для этого лягте на спину, согните ногу в колене и аккуратно подтяните ее к груди. Затем потяните колено к противоположному плечу. Если при этом возникает боль в паху или передней поверхности бедра, возможно, сустав воспален или нарушена выработка смазки хрящевой ткани.

Ощущение дискомфорта – это повод обратиться к врачу для дальнейшего обследования и назначения своевременного лечения.

Помните, если выявить проблему на ранних стадиях, шансы на выздоровление значительно выше.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.