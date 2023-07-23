Перкуссионный массаж – это эффективная техника массажа, которая помогает улучшить кровообращение и расслабить мышцы.

Он выполняется с с помощью помощью специального электрического массажера, который прорабатывает мышцы серией легких ударов по спине и шее.

Перкуссионный массаж может быть особенно полезен для людей, страдающих болями в спине и шее. Эта техника массажа помогает снять напряжение и спазмы мышц, улучшает кровообращение и уменьшает воспаление.

Не забывайте, что перкуссионный массаж не подходит для всех. Если у вас есть какие-либо заболевания, связанные со здоровьем спины или шеи, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом процедуры.

Подробнее о том, как выполнять перкуссионный массаж рассказал в своем видео врач Владимир Демченко.