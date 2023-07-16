Латеральный эпикондилит, или "локоть теннисиста", является распространенным заболеванием, вызывающим острую или хроническую боль в области наружной стороны локтевого сустава.

Эта проблема часто возникает у людей, занимающихся спортом или выполняющих повторяющиеся движения руками, такие как поднятие грузов или работа с компьютером.

Миостимулятор – это устройство, которое с помощью слабых электрических импульсов стимулирует мышцы и нервы, улучшая их функционирование и способствуя восстановлению.

Одним из главных преимуществ миостимулятора является его способность снять боль и уменьшить воспаление в области локтевого сустава. Это достигается благодаря улучшению кровообращения и усилению обмена веществ в тканях. Болевые ощущения снижаются, а восстановление тканей происходит быстрее.

Подробнее о том, как использовать миостимулятор для борьбы с болью в локтевом суставе рассказ в видео врач ЛФК Тимур Рамазанов.