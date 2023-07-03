Боль в колене является распространенной проблемой, которая может ограничить способность к движению и повлиять на качество жизни.

Однако современная медицина предлагает различные методы лечения и облегчения этого неприятного симптома. Один из таких методов – перкуссионный массаж колена.

Перкуссионный массаж – это техника, основанная на ритмичных ударах по поверхности тканей с использованием пальцев, кистей рук или специальных массажеров.

Перкуссионный массаж способствует увеличению кровотока в области колена, который улучшает питание тканей и способствует снижению воспаления и боли.

Также боль в колене может быть связана с напряжением и спазмами мышц вокруг сустава. Перкуссионный массаж помогает расслабить эти мышцы, уменьшая нагрузку на колено и облегчая боль.

Подробнее о том, как выполнять перкуссионный массаж колена, рассказал в видео врач-реабилитолог Владимир Демченко.