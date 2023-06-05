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Упражнение, помогающее при болях в пояснице и крестце: видео

Несбалансированность таза приводит к неравномерной нагрузке на мышцы, связки и суставы в области поясницы, что вызывает болевые ощущения, дискомфорт и даже хронические заболевания.

Выполнение упражнений для выравнивания таза помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость и координацию движений. Это поможет снизить болевые ощущения, благодаря равномерному распределению нагрузки на таз.

Физический терапевт Михаил Сорокин показал упражнение, которое стоит выполнять при болевых ощущениях в пояснице и в крестце. Полную инструкцию по выполнению смотрите в видео.

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