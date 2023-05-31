В ходе недавних исследований американские ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере установили, что даже небольшое количество лишнего веса опасно для здоровья. Хотя ранее считалось, что негативное влияние на организм человека оказывает только серьезное ожирение.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что даже небольшой рост индекса массы тела увеличивает риск смерти. Так, у людей с просто избыточным весом риск появления опасных заболеваний вырос на 22%, а у пациентов с ожирением второй степени — на 91%.

Избыточный вес приводит к нарушению обмена веществ, повышению уровня холестерина и триглицеридов в крови, что может привести к образованию тромбов и развитию инфаркта миокарда или инсульта.

Поэтому поддержание здорового веса является важным фактором для сохранения здоровья и предотвращения развития множества заболеваний.

Подробнее о том, почему даже небольшой избыточный вес опасен для здоровья, смотрите в видео.