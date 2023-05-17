Соль является необходимым элементом для организма, но употребление ее в больших количествах может негативно сказаться на здоровье.

Поваренная соль содержит хлорид натрия, который помогает поддерживать баланс жидкостей в организме, но чрезмерное употребление провоцирует задержки жидкости. Это негативно влияет на работу внутренних органов, особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что избыток соли в рационе человека может также повысить уровень выработки гормона стресса на 75%. К такому мнению пришли шотландские ученые, которые провели эксперимент на мышах. Они давали грызунам соленую пищу, а после окончания эксперимента отметили у них заметное повышение кортизола даже в состоянии покоя.

Рекомендуется употреблять не более 5 граммов соли в день (это примерно одна чайная ложка). Поэтому лучше использовать другие специи и травы для придания аромата пище.

Подробнее о том, почему пищевая соль может повышать уровень стресса, смотрите в видео.