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Вредно ли пить во время еды на самом деле: видео

Существует мнение, что употребление жидкости вместе с пищей ухудшает процесс пищеварения, из-за того, что вода разбавляет желудочный сок. В результате еда хуже переваривается, а процесс пищеварения нарушается.

На самом деле, теория о том, что жидкость во время приема еды может навредить перевариванию, является неверной. Врач Сергей Малоземов рассказал, что исследования не выявили связи между употреблением воды и секрецией желудочного сока.

Наоборот, вода может помочь улучшить пищеварение, увлажняя пищу и облегчая ее прохождение через желудок и кишечник. Однако, вода все же может повлиять на процесс переваривания еды. Только для этого придется выпить примерно пять литров жидкости за раз, что довольно сложно сделать обычному человеку.

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Подробнее о том, почему запивать пищу не опасно, смотрите в видео.

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