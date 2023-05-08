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Почему в рационе должны быть продукты, богатые витамином Д3: видео

Витамин Д3 считается одним из самых главных, потому что он играет ключевую роль во многих процессах в организме.

Недостаток витамина Д3 может привести к серьезным заболеваниям, поэтому очень важно, чтобы организм получал достаточное его количество как из продуктов питания, так и от пребывания на солнце.

Врач Сергей Длин рассказал о важности Д3 и поделился, в каких продуктах содержится больше всего этого витамина.

В первую очередь, витамин Д3 помогает укреплять кости, препятствуя развитию остеопороза и рахита. Помимо этого, умеренное употребление продуктов, богатых этим витамином, помогает укрепить работу иммунной системы, регулировать уровень кальция и фосфора в крови, а также влияет на функционирование мышц и нервной системы.

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Подробнее о том, в каких продуктах содержится витамин Д3, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как лечить остеохондроз.

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