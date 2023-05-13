Масла крайне необходимы для человека, содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые организм не синтезирует самостоятельно. Но правда ли, что оливковое масло смело можно считать самым полезным среди прочих? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным.

Врач Сергей Малоземов подробнее рассказал об оливковом масле и его свойствах в своем видео. В частности, оно содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые считаются полезными для здоровья сердца и сосудов. Также оно богато антиоксидантами и фенолами, которые имеют противовоспалительные свойства.

Но не смотря на это, однозначно назвать оливковое масло самым полезным нельзя. К примеру, в распространенном у нас подсолнечном масле содержится гораздо больше витамина Е, даже после дезодорирования и рафинирования. Кроме того, при существенном нагревании (более 180 градусов по Цельсию) оливковое масло может выделять вредные вещества.

Вывод прост: употребление оливкового масла должно быть умеренным и соответствующим индивидуальным потребностям человека.